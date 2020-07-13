Darphane, hizmet ihracatına hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Halihazırda KKTC kimlik kartlarını üreten Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, komşu coğrafya ülkelerinin taleplerini karşılamak için hizmet ihracatına ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kamuoyunda altın ve madeni para basımı ile tanınan Darphane, pasaport ve kimlik kartlarından kıymetli evraklara uzanan çeşitteki ürün ve hizmetiyle, gündelik işlerin güven unsurlarını oluşturan çok önemli işleri yürütüyor.

Darphane, matbu evrak görevi kapsamında sürücü belgesi ve aile cüzdanlarının uluslararası standartlarda güvenlikli üretimini sağlıyor.

Soğuk damga ve resmi mühür, bandrol, motorlu araç tescil belgesi ile yurt dışı çıkış harç puluna kadar uzanan resmi belge sürecinde Darphane imzası bulunuyor.



Halihazırda KKTC kimlik kartlarını üreten Darphane, komşu coğrafya ülkelerinin taleplerini karşılamak için hizmet ihracatına ilişkin hazırlıklarını da sürdürüyor.

Açıklamada, teknolojik ihtiyaçlarına göre uluslararası standartlara uygun yeni ürünler geliştirilmeyi sürdüren Darphane'nin yakın zamanda uluslararası ve yerel firmalarla madeni para ve değerli evrak ürün gamlarından oluşan çeşitli projelerde iş birliklerine gideceği belirtildi.



Verilen bilgiye göre, her türlü güvenlikli belge üretebilecek tüm alt yapı ve yüksek bilgi birikimine sahip olan Darphane, çok yakında yeni nesil pasaport üretimine geçmek için de çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Yeni tip Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının tekrar Darphane tarafından üretilmesi yönünde gerekli çalışmalar da ilgili kurumlar ile görüşülerek başlatıldı.

Pasaport ve kimlik kartlarının Darphane tarafından üretilmesi stratejik önem taşıyor. Çünkü olası sahtecilik, insan kaçakçılığı ve terör gibi olaylarla etkin mücadele için kimlik ve pasaport gibi ürünlerin yüksek güvenlikle üretimi ve dağıtılması gerekiyor.

Ayrıca değerli kağıtların kamu kurumlarınca üretilmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı açısından da büyük öneme sahip. Değerli evrakların üretimi görevi kanun ile Darphane'nin sorumluluğuna verilmiş bulunuyor.





- Bandrollere Darphane imzası





Açıklamada yer alan bilgiye göre, 2020 yılı içinde bandroller Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde basılacak.

Darphane, bandrol üretimi ve tüm uygulama faaliyetlerini yerine getirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü arasında, 22 Ocak 2020 tarihinde, "Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Kapsamında Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Bandrol, Kod, Kodlanmış Etiketler ve Benzeri Vasıtalar İle Ürün İzleme Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi"ne dair imzalanan protokolle, bandrol üretim ve uygulama sorumluluğu Darphane'ye verildi.



Darphane, gelişmiş makine parkurları, güncel yazılım altyapısı ve tecrübeli personel yapısı ile güvenlikli matbu evrak üretiminde uzun yıllardır başarılı ve istikrarlı bir üretim gerçekleştiriyor.



Uluslararası fuarlarda da boy gösteren Darphane'nin inovatif yaklaşımı ile mevcut makine parkurları ve kullanılan yazılımlar, sektördeki gelişmeler ile ulusal ve uluslararası standartlardaki değişim ve ihtiyacı karşılamak için sürekli yenileniyor.

Darphane, 2020'de kurmuş olduğu Ar-Ge Müdürlüğü ile üniversiteler ve araştırma merkezleriyle kurduğu iş birlikleri sayesinde devamlı bir gelişim süreci içerisinde bulunuyor.

Faaliyet göstermiş olduğu sektörün dünyadaki çatı örgütleri ile olan iş birlikleri sayesinde dünyadaki sektörel değişim ve dönüşümü yakında takip eden Darphane, üretim süreçlerinde yalın yönetim modellerini uygulayarak maksimum kalite ve maksimum verimi hedefliyor.

Kurum ayrıca personel yetkinliğini artırmak ve kurum içi inovasyon kültürünü geliştirmek için düzenli yurt içi ve yurt dışı eğitim faaliyetleri de gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA