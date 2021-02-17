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Darphanede çalışan işçi maaşları 2021 | Darphane ve Damga Matbaası maaşı ne kadar?

Her yıl farklı kadrolarda işçi alımı yapan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün maaşları merak ediliyor. Peki Darphane ve Damga Matbaası maaşı ne kadar? İşte Darphanede çalışan işçi maaşları 2021...

Darphanede çalışan işçi maaşları 2021 | Darphane ve Damga Matbaası maaşı ne kadar?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 2021 yılında yeni bir kamu işçisi alım ilanı yayımlandı. İlana göre İstanbul'da istihdam edilmek üzere  2 meslek için 16 kamu işçisi alımı yapılacak. Başvuru ilanının ardından Darphanede çalışan işçi maaşları 2021  merak edildi. Peki; Darphane ve Damga Matbaası maaşı ne kadar?

DARPHANEDE ÇALIŞAN İŞÇİ MAAŞLARI 2021

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü  2020 yılında lise mezunu adaylar arasından 6 bin TL ile 13 kamu işçisi alımı yapmıştı. Ayrıca maaş dışında ikramiye + ilave tediye + mesai ücretleri + ek ikramiye + sosyal haklar gibi bir çok olanak verilmişti. Peki 2021 yılında Darphane ve Damga Matbaası maaşı ne kadar?

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI MAAŞI NE KADAR?

2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik Toplu ,iş sözleşmesi sonucunda darphane işçilerinin ortalama çıplak ücretinin 2 bin 365 lira, ortalama giyinik ücretinin ise 3 bin 945 liraya yükseltileceğini belirtmişti. Ancak 2021 yılı için maaşlar hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Sizler de yorum kısmına konuya ilişkin aranan bilgileri yazarsanız diğer kullanıcılar ile etkileşim sağlayabilirsiniz.

Darphane Genel Müdürlüğü 16 personel alımı 2021Darphane Genel Müdürlüğü 16 personel alımı 2021

 

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