Darrell Kamdem Tibell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darrell Kamdem Tibell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darrell Kamdem Tibell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darrell Kamdem Tibell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darrell Kamdem Tibell 20 Şubat 2002 tarihinde Umeå şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç,Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Karl Darrell Kamguia Kamdem Tibell şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darrell Kamdem Tibell Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Darrell Kamdem Tibell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 14 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Darrell Kamdem Tibell'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Darrell Kamdem Tibell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Darrell Kamdem Tibell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darrell Kamdem Tibell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darrell Kamdem Tibell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Nisan 2022 yılında Norrköping

Darrell Kamdem Tibell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darrell Kamdem Tibell şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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