Darren Brownlie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darren Brownlie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darren Brownlie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darren Brownlie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darren Brownlie 10 Nisan 1994 tarihinde Bellshill şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darren Brownlie Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darren Brownlie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Partick Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Partick Thistle FC takımına 27 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Darren Brownlie'nin Partick Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Darren Brownlie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darren Brownlie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darren Brownlie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darren Brownlie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Motherwell FC U20

24 Temmuz 2012 yılında Ayr United

1 Ağu 2013 yılında Partick Thistle FC U20

17 Ocak 2014 yılında Cowdenbeath FC

25 Mayıs 2014 yılında Partick Thistle FC U20

1 Temmuz 2014 yılında Cowdenbeath FC

1 Temmuz 2015 yılında Queen o. t. S.

27 Ocak 2020 yılında Partick Thistle

Darren Brownlie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darren Brownlie şuan Partick Thistle FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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