Darren Keet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darren Keet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darren Keet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darren Keet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darren Keet 5 Ağustos 1989 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darren Keet Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ocean Consulting yapmaktadır. Darren Keet, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Darren Keet'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Darren Keet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/popeyekeet

http://www.instagram.com/darrenkeet/

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Darren Keet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darren Keet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Darren Keet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darren Keet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2008 yılında Bidvest Wits FC

1 Temmuz 2011 yılında KV Kortrijk

24 Temmuz 2016 yılında Bidvest Wits FC

31 Temmuz 2019 yılında OH Leuven

21 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2021 yılında Cape Umoya Utd.

5 Temmuz 2021 yılında Cape Town City

Darren Keet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darren Keet şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Darren Keet Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ajax Cape Town, Edgemead, Bothasig AFC

Güney Afrika takımında 1 numaralı formasıyla 10 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Afrika U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Afrika U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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