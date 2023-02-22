Darren King kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darren King Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darren King adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darren King Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darren King 16 Ekim 1985 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darren King Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Darren King'nin Newry City AFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Darren King Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darren King isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darren King Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darren King futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2005 yılında Newry City

1 Temmuz 2013 yılında Warrenpoint

1 Temmuz 2017 yılında Newry City

Darren King Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darren King şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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