Darren Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darren Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darren Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darren Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darren Smith 26 Mart 1996 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darren Smith Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darren Smith, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Darren Smith'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Darren Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darren Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darren Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darren Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2014 yılında AmaZulu FC

8 Şubat 2015 yılında Vasco Da Gama

30 Haziran 2015 yılında AmaZulu FC

1 Ocak 2016 yılında Vasco Da Gama

30 Haziran 2016 yılında AmaZulu FC

1 Ağustos 2016 yılında Santos FC

31 Ağustos 2017 yılında SuperSport Res.

19 Aralık 2017 yılında SuperSport Utd.

17 Ocak 2019 yılında Ubuntu

30 Haziran 2019 yılında SuperSport Utd.

21 Ocak 2020 yılında Ekenäs IF

1 Ocak 2021 yılında FC Honka

31 Ocak 2022 yılında FAR Rabat

1 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında FC Inter

Darren Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darren Smith şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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