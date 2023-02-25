Darryl Lachman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darryl Lachman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darryl Lachman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Darryl Lachman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Darryl Lachman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darryl Lachman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darryl Lachman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darryl Lachman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darryl Lachman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darryl Lachman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darryl Lachman 11 Kasım 1989 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Curacao,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Darryl Brian Ricky Lachman şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darryl Lachman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V4S yapmaktadır. Darryl Lachman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 23 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Darryl Lachman'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Darryl Lachman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dbrlachman/

Darryl Lachman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darryl Lachman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Darryl Lachman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darryl Lachman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2008 yılında FC Groning. U21

1 Ekim 2009 yılında FC Groningen

1 Temmuz 2011 yılında FC Zwolle

1 Temmuz 2014 yılında Twente

1 Temmuz 2015 yılında Sheff Wed

7 Ocak 2016 yılında SC Cambuur

30 Haziran 2016 yılında Sheff Wed

19 Ağustos 2016 yılında Willem II

1 Temmuz 2018 yılında PEC Zwolle

5 Şubat 2020 yılında Hapoel Raanana

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

23 Ekim 2020 yılında Perth Glory

Darryl Lachman kimdir

Darryl Lachman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darryl Lachman şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hellas Sport, HFC Haarlem, Ajax

Darryl Lachman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Curaçao takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Darryl Lachman nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Aboubakr Kessili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aboubakr Kessili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aboubakr Kessili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aboubakr Kessili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ulises Davila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulises Davila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ulises Davila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulises Davila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Taib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Taib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Taib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Taib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Edward Caspers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edward Caspers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Edward Caspers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edward Caspers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi