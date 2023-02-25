Darryl Lachman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darryl Lachman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darryl Lachman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darryl Lachman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darryl Lachman 11 Kasım 1989 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Curacao,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Darryl Brian Ricky Lachman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darryl Lachman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V4S yapmaktadır. Darryl Lachman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 23 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Darryl Lachman'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Darryl Lachman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dbrlachman/

Darryl Lachman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darryl Lachman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Darryl Lachman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darryl Lachman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2008 yılında FC Groning. U21

1 Ekim 2009 yılında FC Groningen

1 Temmuz 2011 yılında FC Zwolle

1 Temmuz 2014 yılında Twente

1 Temmuz 2015 yılında Sheff Wed

7 Ocak 2016 yılında SC Cambuur

30 Haziran 2016 yılında Sheff Wed

19 Ağustos 2016 yılında Willem II

1 Temmuz 2018 yılında PEC Zwolle

5 Şubat 2020 yılında Hapoel Raanana

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

23 Ekim 2020 yılında Perth Glory

Darryl Lachman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darryl Lachman şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Darryl Lachman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hellas Sport, HFC Haarlem, Ajax

Curaçao takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 1 gol atmıştır.

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