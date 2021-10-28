Darülaceze ne demek, TDK'ya göre Darülaceze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Darülaceze ne demek? Darülaceze TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi darülaceze kelimesi. Peki darülaceze ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre darülaceze nedir, darülaceze kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DARÜLACEZE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Darülaceze kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Darülaceze kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre darülaceze kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düşkünlerevi

