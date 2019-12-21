Darülaceze’de "Mevlana" şiirleriyle anıldı

Tasavvuf düşünürü ve maneviyat sembollerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hz. vuslatının 746. yılında tarihi Darülaceze'de özel bir etkinlikte anıldı.

Mevlana Celaleddin Rumi Hz. vuslatının 746. yılında Darülaceze'de anıldı. Şair ve sanatçı Kasım Alper Özdemir'in Mevlana şiirlerini yorumladığı programda ney dinletisi, sema gösterisi ve Yazar Uğur Koşar'ın sohbeti ilgi ile izlendi. Etkinlikte Darülaceze Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı, Amasya Taşova Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Sevran ve iş insanı Abdullah Türköz birer konuşma yaparak katılımcılara teşekkür ettiler. Şiirleriyle misafirleri Konya'daki Şeb-i Arus yolculuğuna çıkartan şiir yorumcusu Kasım Alper Özdemir konuşmasında, "Hz. Mevlâna'yı Göksultan Abdülhamid Han'ın emaneti olan bu güzide kurumda anmak benim için büyük bir onurdur. Kurum Başkanımız Hamza Cebe, Başkan Yardımcımız Ahmet Malatyalı ve etkinliğimizin destekçisi Türk güreşinin sevdalısı Abdullah Türköz ile Taşova Dernekler Federasyonu'na ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni nesile Mevlana'yı şiirlerle anlatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Özdemir ayrıca bütün misafirlerden Doğu Türkistan Uygur Türkleri için dua istedi.

Program sonunda katılımcılara teşekkür eden Darülaceze Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı ise, "Uzun bir zaman sonrasında manevi bir programa imza atan bu ekibe canı gönülden teşekkür ediyor, Mevlana gibi maneviyat sembolü olmuş bütün gönül sultanlarımızı da rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA