Darülbedayi ne demek, TDK'ya göre Darülbedayi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Darülbedayi ne demek? Darülbedayi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi darülbedayi kelimesi. Peki darülbedayi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre darülbedayi nedir, darülbedayi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DARÜLBEDAYİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Darülbedayi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Darülbedayi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre darülbedayi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güzel sanatlar kuruluşu



DARÜLBEDAYİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Darülbedayi ismini bulan da doktor ve şair Hüseyin Suat'tı.

