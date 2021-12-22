Darülfünun ne demek, TDK'ya göre Darülfünun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Darülfünun ne demek? Darülfünun TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi darülfünun kelimesi. Peki darülfünun ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre darülfünun nedir, darülfünun kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DARÜLFÜNUN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Darülfünun kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Darülfünun kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre darülfünun kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üniversite

