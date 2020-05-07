Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok sınavın tarihi değişirken bu konuda merak edilen sınavlardan birisi de Darüşşafaka oldu. Peki Darüşşafaka giriş sınavı ertelendi mi? Darüşşafaka sınavı ne zaman? Tüm merak edilenler haberimizde.

DARÜŞŞAFAKA SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen sınavlara Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı giriş sınavı da eklendi. Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı sınavı, Covid-19 salgını nedeniyle bir ay ertelendi. Yeni sınav tarihi 28 Haziran 2020 olarak açıklandı.

DARÜŞŞAFAKA SINAVI NERELERDE OLACAK?

Türkiye çapında 10 bine yakın öğrencinin katılabildiği; babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı sınavı, bu kapsamda 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.00'da Türkiye'nin 24 ilinde düzenlenecek.

Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. Bu 24 il dışından sınava katılacak öğrenciler ve velilerinin ulaşım masraflarını karşılayamaması ve bu bedeli Darüşşafaka’dan talep etmeleri durumunda, bu kişilerin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafı da Darüşşafaka tarafından karşılanabilecek.

DARÜŞŞAFAKA SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- T.C. vatandaşı olması

- Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

- Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması

- 2009 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

- 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

- Beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olması

- Yukarıdaki koşulların tümünü taşıyan adaylar, sınav kaydı için başvurabilirler.

DARÜŞŞAFAKASINAVI'NA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Darüşşafaka Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler:

- Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

- Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

- Başvuru Formu (doldurulmuş)

-Kişisel Verilerin Korunma Kanunu kapsamında aydınlatma metni ve aday öğrenci muvafakatnamesi (imzalanmış olarak)

Aday kaydı için başvurular online olarak ya da elden Darüşşafaka Ortaokulu'na (Darüşşafaka Caddesi No: 5/9 Maslak 34457 Sarıyer – İstanbul) yapılabilir.

Başvuru için gerekli belgelerinin Darüşşafaka Ortaokulu'na elden ya da postayla ulaştırılması zorunludur.

Yeni sınav tarihi 28 Haziran 2020 olarak açıklandı. Türkiye’nin 24 ilinde düzenlenecek sınavda başarılı olup sağlık kurulu kontrolü ve mali durum araştırmasından geçen 120 öğrenci ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı giriş sınavı, dünyayla birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Yıl başında açıklanan takvimde 31 Mayıs’ta yapılacağı duyurulan sınavın yeni tarihi 28 Haziran 2020 olarak açıklandı.

DARÜŞŞAFAKA NEDİR?

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 1863 yılından bu yana "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla varlığını sürdürüyor.

"Şefkat yuvası" anlamına gelen Darüşşafaka, günümüzde babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımızı on yaşındayken ailelerinden emanet alıyor; onlara uluslararası standartlarda eğitim fırsatı sunuyor ve düşünen, sorgulayan, özgüvenli, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde lider bireyler olarak yetiştiriyor. Bugün ülkemizin dört bir yanından, sınavla seçilen 1.000'e yakın öğrenci, İstanbul Maslak'taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda, ortaokul 1. sınıftan liseyi bitirinceye kadar sekiz yıl süreyle tam burslu, yatılı, kolej eğitimi görüyor. Cemiyet, üniversiteyi kazanan mezunlarına da burs desteğini sürdürüyor.

DARÜŞŞAFAKA NASIL ÖĞRENCİ ALIYOR?

Darüşşafaka, kuruluşundan bugüne sınavla öğrenci kabul ediyor. 2012 yılına kadar Darüşşafaka giriş sınavına ilköğretim 3. sınıf öğrencileri başvurabilirken, 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte 2013 yılından itibaren 4. sınıf öğrencileri katılabilecek. Koşullarına uyan tüm öğrencilere ulaşmak için yoğun emek harcayan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğine giderek, Türkiye genelinde dördüncü sınıfta okuyan, babası veya annesi hayatta olmayan çocukların verisini alıyor. Ardından hepsine tek tek mektup göndererek Darüşşafaka’nın onlar için sunduğu eğitim olanakları hakkında bilgi veriyor ve sınavına davet ediyor.

2008 yılında sınav sisteminde değişikliğe giden Darüşşafaka, bilgiye dayalı sınav yerine öğrencilerin zihinsel ve yaratıcı düşünme yeteneğini değerlendiren bir sınav sistemine geçti.

Bugün 1.000’e yakın öğrencinin eğitim gördüğü Darüşşafaka’da öğrencilerin yüzde 53’ü İstanbul, yüzde 47’si Anadolu’dan geliyor