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  3. Darüşşafaka Tekfen - Adatıp Sakarya BŞB: 82-57

Darüşşafaka Tekfen - Adatıp Sakarya BŞB: 82-57

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 15, Brown 17, Doğuş Özdemiroğlu 10, Evans 12, Eric 5, Kartal Özmızrak 2, Emircan Koşut 3, Oğuz Savaş 6, Peiners 12, Berk...

Darüşşafaka Tekfen - Adatıp Sakarya BŞB: 82-57

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Can Mavisu, Özge Şentürk

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 15, Brown 17, Doğuş Özdemiroğlu 10, Evans 12, Eric 5, Kartal Özmızrak 2, Emircan Koşut 3, Oğuz Savaş 6, Peiners 12, Berk Demir, Sinan Sağlam

ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BASKETBOL: Wilbekin 16, Etou 13, Alp Karahan 5, Edogi 11, Herndon 4, Mehmet Meriç, Burak Eşlik 2, İzzet Türkyılmaz 6

1'İNCİ PERİYOT: 22-18

İLK YARI: 36-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-43

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci haftanın kapanış mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, sahasında konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 82-57 yendi.

DHA

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