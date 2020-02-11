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  3. Darüşşafaka Tekfen, Anadolu Efes'i kupanın dışına itti

Darüşşafaka Tekfen, Anadolu Efes'i kupanın dışına itti

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Browne 22, Sinan Güler 8, Erkan Veyseloğlu 4, Jones 13, Hamilton 16, Doğuş Özdemiroğlu 8, Berk Demir 2, Colson 5, Mahir Ağva 2, Kartal Özmızrak 1

Darüşşafaka Tekfen, Anadolu Efes'i kupanın dışına itti

Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes: 81-71

SALON: Volkswagen

HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Osman Sinan İşgüder

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Browne 22, Sinan Güler 8, Erkan Veyseloğlu 4, Jones 13, Hamilton 16, Doğuş Özdemiroğlu 8, Berk Demir 2, Colson 5, Mahir Ağva 2, Kartal Özmızrak 1

ANADOLU EFES: Larkin 6, Buğrahan Tuncer, Simon 22, Singleton 10, Pleiss 10, Beaubois 14, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 5, Tolga Geçim 4, Yiğitcan Saybir

1'İNCİ PERİYOT: 24-14

İLK YARI: 38-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-49

5 FAUL: 32.50 Singleton (Anadolu Efes)

Solgar Vitamin Erkekler Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde Darüşşafaka Tekfen, kendi sahasında Anadolu Efes'i 81-71 yenerek Ankara'da düzenlenecek Dörtlü Final'in ilk takımı oldu.

Kaynak: DHA




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