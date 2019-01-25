İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Darüşşafaka Tekfen - Baskonia: 80-75

Darüşşafaka Tekfen - Baskonia: 80-75

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 21, Muhammed Baygül 7, Kidd 7, Diebler 5, Eric 18, Kartal Özmızrak 4, Mert Akay, Berk Demir 3, Doğuş Özdemiroğlu, Oğuz Savaş...

Darüşşafaka Tekfen - Baskonia: 80-75

SALON: Volkswagen

HAKEMLER: Damir Javor (Hırvatistan), Spiros Gkontas (Yunanistan), Saulius Racys (Litvanya)

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 21, Muhammed Baygül 7, Kidd 7, Diebler 5, Eric 18, Kartal Özmızrak 4, Mert Akay, Berk Demir 3, Doğuş Özdemiroğlu, Oğuz Savaş 7, Peiners 8

BASKONIA: Huertas 8, Janning 18, Shields 9, Voigtmann 14, Poirier 6, Vildoza 5, Diop 4, Jones 2, Hilliard 9

1'İNCİ PERİYOT: 21-29

İLK YARI: 45-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-61

THY Avrupa Ligi 20'nci hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen kendi sahasında İspanya'nın Baskonia takımını 80-75 mağlup etti.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.