Darüşşafaka Tekfen - CSKA Moskova: 65-80
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 4, Kidd 1, Diebler 8, Evans 8, Eric 7, Kartal Özmızrak 13, Muhammed Baygül 7, Emircan Koşut 2, Berk Demir 2, Doğuş Özdemiroğlu...
SALON: Volkswagen
HAKEMLER: Luigi Lamonica, Benjamin Jimenez, Jakub Zamojski
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 4, Kidd 1, Diebler 8, Evans 8, Eric 7, Kartal Özmızrak 13, Muhammed Baygül 7, Emircan Koşut 2, Berk Demir 2, Doğuş Özdemiroğlu 3, Oğuz Savaş 5, Peiners 5
CSKA MOSKOVA: Rodriguez 11, Kurbanov 4, Higgins 13, Peters 2, Hunter 10, De Colo 17, Vorontsevich 2, Clyburn 10, Hackett 7, Hines 4, Bolomboy, Kulagin
1'İNCİ PERİYOT: 16-25
İLK YARI: 34-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-60
DİSKALİFİYE: 32.44 Rodriguez (CSKA Moskova)
THY Avrupa Ligi 17'nci hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen kendi sahasında Rusya'nın CSKA Moskova takımına 80-65 mağlup oldu.
İstanbul ekibi bu sonuçla 15'inci kez sahadan boynu bükük ayrılırken, CSKA Moskova ise 13'üncü galibiyetini elde etti.
DHA
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