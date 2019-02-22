Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko: 75 - 97
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Kidd 10, Muhammed Baygül 3, Eric 14, Peiners 13, Douglas 8, Evans 7, Mert Akay 2, Emircan Koşut 4, Berk Demir 2, Doğuş Özdemiroğlu 7,...
SALON: Volkswagen Arena
HAKEMLER: Olegs Latisevs, Benjamin Jimenez, Ioannis Foufis
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Kidd 10, Muhammed Baygül 3, Eric 14, Peiners 13, Douglas 8, Evans 7, Mert Akay 2, Emircan Koşut 4, Berk Demir 2, Doğuş Özdemiroğlu 7, Brown 2, Diebler 3
FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 16, Datome 7, Kalinic 15, Melli 5, Green 9, Sloukas 4, Melih Mahmutoğlu 9, Ahmet Düverioğlu 8, Guduric 16, Vesely 4, Tarık Biberovic 4, Egehan Arna
1'İNCİ PERİYOT: 12-26
DEVRE: 35-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-73
THY Avrupa Ligi'nin 23'üncü haftasındaki Türk derbisinde Darüşşafaka Tekfen sahasında Fenerbahçe Beko'ya 97-75 mağlup oldu. Grup etabını lider bitirmeyi lider bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertli ekip 20'nci galibiyetini alırken, Darüşşafaka Tekfen parkeden 20'nci mağlubiyetini alarak ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer isimleri attıkları 16'şar sayıyla Fenerbahçe Beko'dan Ali Muhammed ve Marko Guduric oldu.
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.