Darüşşafaka Tekfen - Gaziantep Basketbol: 76-58
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Sinan Güler 13, Browne 2, Jones, Hamilton 21, Lamb 6, Colson 10, Mahir Agva 6, Kartal Özmızrak 7, Doğuş Özdemiroğlu 2, Doruk Dora 3, Troy Selim Şav 2, Erkan Veyseloğlu 4
SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Ayşenur Yazıcıoğlu
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Sinan Güler 13, Browne 2, Jones, Hamilton 21, Lamb 6, Colson 10, Mahir Agva 6, Kartal Özmızrak 7, Doğuş Özdemiroğlu 2, Doruk Dora 3, Troy Selim Şav 2, Erkan Veyseloğlu 4
GAZİANTEP BASKETBOL: Can Uğur Öğüt 3, İsmail Cem Ulusoy 5, Crawford 13, Jelovac 15, Hagins 13, Sanders, Murat Göktaş, Orhan Haciyeva, Vasiliauskas 3, Erol Can Çinko, Metehan Akyel 6
1'İNCİ PERİYOT: 17-16
DEVRE: 38-28
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-42
ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Darüşşafaka Tekfen evinde Gaziantep Basketbol'u 76-58 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi ekip ligdeki 3'üncü galibiyetini alırken Gaziantep temsilcisi 3'üncü kez mağlup oldu.
Kaynak: DHA
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