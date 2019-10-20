Darüşşafaka Tekfen - Gaziantep Basketbol: 76-58

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Ayşenur Yazıcıoğlu

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Sinan Güler 13, Browne 2, Jones, Hamilton 21, Lamb 6, Colson 10, Mahir Agva 6, Kartal Özmızrak 7, Doğuş Özdemiroğlu 2, Doruk Dora 3, Troy Selim Şav 2, Erkan Veyseloğlu 4

GAZİANTEP BASKETBOL: Can Uğur Öğüt 3, İsmail Cem Ulusoy 5, Crawford 13, Jelovac 15, Hagins 13, Sanders, Murat Göktaş, Orhan Haciyeva, Vasiliauskas 3, Erol Can Çinko, Metehan Akyel 6

1'İNCİ PERİYOT: 17-16

DEVRE: 38-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-42

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Darüşşafaka Tekfen evinde Gaziantep Basketbol'u 76-58 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi ekip ligdeki 3'üncü galibiyetini alırken Gaziantep temsilcisi 3'üncü kez mağlup oldu.

Kaynak: DHA