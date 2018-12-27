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  3. Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos: 79-75

Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos: 79-75

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 19, Brown 7, Peiners 16, Evans 8, Eric 10, McCallum, Kartal Özmızrak, Emircan Koşut, Kidd 8, Oğuz Savaş 6, Diebler 5, Doğuş...

Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos: 79-75

SALON: Volkswagen

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Fernando Rocha, Renaud Geller

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 19, Brown 7, Peiners 16, Evans 8, Eric 10, McCallum, Kartal Özmızrak, Emircan Koşut, Kidd 8, Oğuz Savaş 6, Diebler 5, Doğuş Özdemiroğlu

OLYMPIAKOS: Spanoulis 7, Papanikolaou 11, Timma, Printezis 10, Milutinov 6, Williams-Goss 7, Toupane 5, Strelnieks 15, Vezenkov 2, LeDay 12

1'İNCİ PERİYOT: 24-12

İLK YARI: 42-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-53

THY Avrupa Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen kendi sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 79-75 mağlup etti.

FOTOĞRAFLI

DHA

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