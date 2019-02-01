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  3. Darüşşafaka Tekfen - Real Madrid: 82-86

Darüşşafaka Tekfen - Real Madrid: 82-86

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 27, Muhammed Baygül 5, Peiners 7, Evans 18, Eric 4, Kartal Özmızrak 11, Mert Akay 2, Berk Demir, Kidd 3, Doğuş Özdemiroğlu...

Darüşşafaka Tekfen - Real Madrid: 82-86

SALON: Volkswagen

HAKEMLER: Sreten Radovic (Hırvatistan), Elias Koromilas (Yunanistan), Mykola Ambrosov (Ukrayna)

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 27, Muhammed Baygül 5, Peiners 7, Evans 18, Eric 4, Kartal Özmızrak 11, Mert Akay 2, Berk Demir, Kidd 3, Doğuş Özdemiroğlu 2, Oğuz Savaş 3, Diebler

REAL MADRID: Campazzo 9, Causeur 5, Taylor 4, Randolph 15, Tavares 2, Ayon 5, Carroll 12, Llull 3, Deck 6, Prepelic 10, Thompkins 15

1'İNCİ PERİYOT: 16-23

İLK YARI: 38-53

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-72

5 FAUL: 39.58 Douglas (Darüşşafaka Tekfen)

THY Avrupa Ligi'nin 21'inci haftasında Darüşşafaka Tekfen kendi sahasında İspanya'nın Real Madrid takımına 86-82 mağlup oldu.

DHA

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