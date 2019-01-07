Darüşşafaka Tekfen - Türk Telekom: 94-87
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 12, Doğuş Özdemiroğlu 6, Diebler 13, Evans 20, Eric 14, Kartal Özmızrak 11, Muhammed Baygül 6, Emircan Koşut, Oğuz Savaş,...
SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Sinem Tetik
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 12, Doğuş Özdemiroğlu 6, Diebler 13, Evans 20, Eric 14, Kartal Özmızrak 11, Muhammed Baygül 6, Emircan Koşut, Oğuz Savaş, Peiners 11, Berk Demir 1
TÜRK TELEKOM: Campbell 3, Landesberg 26, Yunus Emre Sonsırma 10, Gabriel 12, Stimac 14, Metin Türen 9, Ender Arslan 5, Kaya Peker 4, Polat Kaya, Redding 4
1'İNCİ PERİYOT: 20-25
İLK YARI: 43-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-62
DİSKALİFİYE: 37.02 Eric (Darüşşafaka Tekfen)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen kendi sahasında Türk Telekom'u 94-87 yendi.
DHA
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