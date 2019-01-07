İstanbul1 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Darüşşafaka Tekfen - Türk Telekom: 94-87

Darüşşafaka Tekfen - Türk Telekom: 94-87

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 12, Doğuş Özdemiroğlu 6, Diebler 13, Evans 20, Eric 14, Kartal Özmızrak 11, Muhammed Baygül 6, Emircan Koşut, Oğuz Savaş,...

Darüşşafaka Tekfen - Türk Telekom: 94-87

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Sinem Tetik

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 12, Doğuş Özdemiroğlu 6, Diebler 13, Evans 20, Eric 14, Kartal Özmızrak 11, Muhammed Baygül 6, Emircan Koşut, Oğuz Savaş, Peiners 11, Berk Demir 1

TÜRK TELEKOM: Campbell 3, Landesberg 26, Yunus Emre Sonsırma 10, Gabriel 12, Stimac 14, Metin Türen 9, Ender Arslan 5, Kaya Peker 4, Polat Kaya, Redding 4

1'İNCİ PERİYOT: 20-25

İLK YARI: 43-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-62

DİSKALİFİYE: 37.02 Eric (Darüşşafaka Tekfen)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen kendi sahasında Türk Telekom'u 94-87 yendi.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.