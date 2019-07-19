Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li oyun kurucu Joe Ragland'ı renklerine kattı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li oyun kurucu Joe Ragland'ı renklerine kattı.
Darüşşafaka Tekfen, geçen sezon Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibinde forma giyen 29 yaşındaki Joe Ragland'ı transfer etti. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza Daçka formasıyla daha nice zaferler ve başarılar diliyoruz" denildi.
Joe Ragland, geçen sezon Kızılyıldız formasıyla Adriyatik Ligi'nde (Liga ABA) 10,7 sayı, 5,7 asist ve 2 ribaunt, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 15 sayı, 6 asist ve 1,3 top çalma istatistikleriyle mücadele etti.
DHA
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