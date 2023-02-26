Darwin Cuero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darwin Cuero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darwin Cuero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darwin Cuero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darwin Cuero 15 Ekim 1994 tarihinde Ibarra şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Darwin Patricio Cuero Anangonó şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darwin Cuero Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darwin Cuero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 11 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Darwin Cuero'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Darwin Cuero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darwin Cuero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darwin Cuero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darwin Cuero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında CD El Nacional

27 Şubat 2018 yılında CD América

17 Haziran 2019 yılında SD Aucas

31 Aralık 2019 yılında CD América

11 Ocak 2020 yılında Uni. Católica

Darwin Cuero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darwin Cuero şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Darwin Cuero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

El Nacional (-12/2011)

Ekvador U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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