Darwin Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darwin Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darwin Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darwin Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darwin Gonzalez 20 Mayıs 1995 tarihinde Calabozo, Guárico şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Darwin Jesús González Mendoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darwin Gonzalez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia de Futbol Venezuela yapmaktadır. Darwin Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Darwin Gonzalez'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Darwin Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darwin Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darwin Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darwin Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında DLG B

1 Temmuz 2015 yılında Dep. La Guaira

20 Temmuz 2017 yılında Patronato

30 Haziran 2018 yılında Dep. La Guaira

14 Ocak 2019 yılında ES Sahel

12 Mart 2021 yılında Dep. La Guaira

31 Ocak 2022 yılında Cape Town City

Darwin Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darwin Gonzalez şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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