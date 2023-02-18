Darwin Matheus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darwin Matheus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darwin Matheus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darwin Matheus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darwin Matheus 9 Nisan 2001 tarihinde Barinas şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Darwin Daniel Matheus Tovar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darwin Matheus Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia Secasports yapmaktadır. Darwin Matheus, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Darwin Matheus'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Darwin Matheus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darwin Matheus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darwin Matheus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darwin Matheus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Zamora B

1 Ağu 2018 yılında Zamora FC

1 Nisan 2021 yılında ATL UTD 2

20 Ocak 2023 yılında NK Istra

Darwin Matheus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darwin Matheus şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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