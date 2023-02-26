Darwin Quilumba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darwin Quilumba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darwin Quilumba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Darwin Quilumba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Darwin Quilumba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darwin Quilumba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darwin Quilumba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darwin Quilumba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darwin Quilumba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darwin Quilumba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darwin Quilumba 7 Aralık 1988 tarihinde Ibarra şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Darwin Estuardo Quilumba Diaz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darwin Quilumba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darwin Quilumba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 1 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Darwin Quilumba'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Darwin Quilumba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darwin Quilumba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Darwin Quilumba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darwin Quilumba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Imbabura SC

5 Mart 2013 yılında Mushuc Runa SC

26 Ocak 2015 yılında SD Aucas

1 Şubat 2016 yılında Mushuc Runa SC

Darwin Quilumba kimdir

Darwin Quilumba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darwin Quilumba şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Darwin Quilumba nereli

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