Darwin Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darwin Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darwin Suarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darwin Suarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darwin Suarez 17 Ocak 1995 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Darwin Ernesto Suárez Vélez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darwin Suarez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Darwin Suarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Darwin Suarez'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Darwin Suarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darwin Suarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darwin Suarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darwin Suarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında SD Aucas

30 Ocak 2014 yılında CF Pachuca U20

31 Aralık 2014 yılında SD Aucas

13 Mart 2018 yılında Cumbayá FC

1 Ocak 2020 yılında Club Unibolivar

11 Şubat 2022 yılında Cumbayá FC

Darwin Suarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darwin Suarez şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Darwin Suarez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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