Darwin Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darwin Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darwin Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darwin Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darwin Torres 16 Şubat 1991 tarihinde Treinta y Tres şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Darwin Fabián Torres Alonso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darwin Torres Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darwin Torres, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guayaquil City FC futbol takımında oynamaktadır. Guayaquil City FC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Darwin Torres'nin Guayaquil City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Darwin Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darwin Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darwin Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darwin Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Nacional

1 Ocak 2013 yılında Racing Club

30 Haziran 2013 yılında Nacional

11 Ağustos 2013 yılında Juventud

31 Aralık 2013 yılında Nacional

7 Ağustos 2014 yılında Racing Club

1 Ocak 2016 yılında Cimarrones

1 Ocak 2017 yılında Zacatepec

16 Ağustos 2017 yılında CA Cerro

1 Ocak 2019 yılında Correcaminos

27 Ocak 2020 yılında Wanderers

6 Temmuz 2021 yılında AD 9 de Octubre

3 Ocak 2023 yılında Guayaquil City

Darwin Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darwin Torres şuan Guayaquil City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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