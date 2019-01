Daryl Hannah Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DARYL HANNAH KİMDİR?

Doğum tarihi : 03.Aralık.1960

Daryl Hannah kaç yaşında : 59

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Sinema Oyuncusu

Daryl Hannah doğum yeri : Chicago, Illinois, ABD.

DARYL HANNAH BİYOGRAFİSİ

Daryl Hannah, 3 Aralık 1960 tarihinde ABD’de Illinois eyaleti, Chicago’da Donald Christian Hannah, Susan Jeanne Metzger çiftinin kızı olarak doğmuştur. Page Hannah, Tanya Wexler, Don Hannah adlarında üç kardeşi vardır. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden tiyatro bölümünden mezun oldu. Chicago'daki Goodman Tiyatrosu'nda tiyatro okudu. Stella Adler ile aktörlük çalıştı.

Lisedeyken erkek futbol takımında oynadı. Çocukluk yıllarında bir kaza sonucunda sol elinin işaret parmağının ucunu kaybettiğinden protez parmak kullanmaktadır.

Daryl Hannah, 2012yılında Kanada'dan ABD'nin güneyine ham petrol taşıyacak boru hattının inşaatını protesto ettiği için tutuklandı.

Açık alanda kalma fobisi olan Daryl Hannah, 1984 yılında “Deniz Kızı” filminde Tom Hanks ile başrolde oynadı.

1987 yılında “Roxanne” filminde başrolde Roxanne Kowalski’yi canlandırırken Steve Martin ile birlikte oynadı.

2003 yılında Quentin Tarantino'nun yönettiği “Kill Bill: Volume 1” adlı sinema filminde ve 2004 yılında “Kill Bill: Volume 2” adlı sinema filminde Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu, Vivica A. Fox, Chia Hui Liu, Michael Madsen ile birlikte oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2016 - The Slider (Carol) (Sinema Filmi)

2015 - Undateable John (Rose) (Sinema Filmi)

2015 - I Am Michael (Deborah) (Sinema Filmi)

2015 - A Perfect Vacation (Mao) (Sinema Filmi)

2014 - Skin Traffik (Zhanna) (Sinema Filmi)

2014 - Sights of Death (Major Anderson) (Sinema Filmi)

2013 - Zorlu takım (Ginger Peabody) (Sinema Filmi)

2013 - Social Nightmare (Susan Hardy) (Sinema Filmi)

2013 - American Mustang (The Advocate) (Sinema Filmi)

2011 - S.O.S Love! The Million Dollar... (Mimi) (Sinema Filmi)

2010 - A Closed Book (Jane Ryder) (Sinema Filmi)

2008 - The Garden (Kendisi) (Sinema Filmi)

2008 - The Cycle (Carrie) (Sinema Filmi)

2008 - Dolphins and Whales 3D: Tribes... (Anlatıcı) (Sinema Filmi)

2008 - Dark Honeymoon (Jan) (Video)

2008 - Call Response (Kendisi) (Sinema Filmi)

2007 - The Poet (Marlene Konig) (Sinema Filmi)

2006 - Boffo! Tinseltown's Bombs and ... (Madison) (Sinema Filmi)

2006 - Aileme Rağmen (Sandy) (Sinema Filmi)

2005 - Banka (Jane) (Sinema Filmi)

2004 - Yo puta (Adriana) (Sinema Filmi)

2004 - Kill Bill: Volume 2 (Elle Driver) (Sinema Filmi)

2004 - Gümüş Şehir (Maddy Pilager) (Sinema Filmi)

2003 - Northfork (Flower Hercules) (Sinema Filmi)

2003 - Kill Bill: Volume 1 (Elle Driver) (Sinema Filmi)

2003 - Kadın Tetikçi (CJ March) (Sinema Filmi)

2003 - Büyük Boşluk (Stella) (Sinema Filmi)

2003 - Bebekler Evi (Skipper) (Sinema Filmi)

2002 - Uzaktaki Anılar (Cynthia Carter) (Sinema Filmi)

2002 - Run for the Money (Virginia) (Sinema Filmi)

2002 - Kayıp, Aranıyor: Debra Winger (Kendisi) (Sinema Filmi)

2001 - Jackpot (Bobbi) (Sinema Filmi)

2000 - Saklambaç (Anne White) (Sinema Filmi)

2000 - Mavi Iguanada Dans (Angel) (Sinema Filmi)

2000 - Cowboy Up (Celia Jones) (Sinema Filmi)

1999 - Speedway Junky (Veronica) (Sinema Filmi)

1999 - En Sevdiğim Marslı (Lizzie) (Sinema Filmi)

1999 - Diplomatic Siege (Erica Long) (Sinema Filmi)

1998 - Kuyruklu Yalan (Maggie) (Sinema Filmi)

1998 - Kaybetme Zamanı (Lois Harlan ) (Sinema Filmi)

1998 - Arka Pencere (Claudia Henderson) (TV Filmi)

1997 - Gun (Jill Johnson)(TV Dizisi)

1997 - Gerçek Sarışın (Kelly) (Sinema Filmi)

1996 - The Last Days of Frankie the F... (Margaret) (Sinema Filmi)

1995 - Two Much (Liz Kerner) (Sinema Filmi)

1995 - The Tie That Binds (Leann Netherwood) (Sinema Filmi)

1995 - Daha Hınzır İki Adam (Melanie Gustafson) (Sinema Filmi)

1994 - The Little Rascals (Bayan Crabtree) (Sinema Filmi)

1993 - İki Hınzır Adam (Melanie) (Sinema Filmi)

1992 - Görünmez Adamın Maceraları (Alice Monroe) (Sinema Filmi)

1991 - At Play in the Fields of the L... (Andy Huben) (Sinema Filmi)

1990 - Çılgınlar (Kathy Burgess) (Sinema Filmi)

1989 - Çelik Manolyalar (Annelle Dupuy Desoto) (Sinema Filmi)

1988 - Şatonun Ruhları (Mary Plunkett Brogan) (Sinema Filmi)

1987 - Roxanne (Roxanne Kowalski) (Sinema Filmi)

1987 - Borsa (Darien Taylor) (Sinema Filmi)

1987 - Biography (Kendisi)(TV Dizisi)

1986 - The Clan of the Cave Bear (Ayla) (Sinema Filmi)

1986 - Legal Eagles (Chelsea Deardon) (Sinema Filmi)

1984 - Soyguncu Kuzenler (Diane) (Sinema Filmi)

1984 - Reckless (Tracey Prescott) (Sinema Filmi)

1984 - Deniz Kızı (Madison) (Sinema Filmi)

1983 - The Final Terror (Windy Morgan) (Sinema Filmi)

1982 - Summer Lovers (Cathy Featherstone) (Sinema Filmi)

1982 - Kağıt Bebekler (Taryn Blake) (Sinema Filmi)

1982 - Bıçak Sırtı (Pris) (Sinema Filmi)

1981 - Hard Country (Loretta) (Sinema Filmi)

1978 - Gizli Kuvvet (Pam) (Sinema Filmi)