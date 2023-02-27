Daryl Myre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daryl Myre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daryl Myre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daryl Myre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daryl Myre 1 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daryl Myre Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daryl Myre'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daryl Myre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daryl Myre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daryl Myre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daryl Myre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında CS Sanem

1 Temmuz 2022 yılında Mondercange

Daryl Myre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daryl Myre şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

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