Dashamir Xhika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dashamir Xhika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dashamir Xhika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dashamir Xhika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dashamir Xhika 23 Mayıs 1989 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dashamir Xhika Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dashamir Xhika, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Erzeni futbol takımında oynamaktadır. KF Erzeni takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dashamir Xhika'nin KF Erzeni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dashamir Xhika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dashamir Xhika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dashamir Xhika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dashamir Xhika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında FK Partizani

1 Ocak 2011 yılında Besëlidhja

30 Ağustos 2013 yılında KF Tërbuni

1 Temmuz 2014 yılında FK Partizani

6 Ağustos 2019 yılında FK Kukësi

20 Temmuz 2022 yılında KF Erzeni

Dashamir Xhika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dashamir Xhika şuan KF Erzeni takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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