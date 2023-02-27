Dashnor Balaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dashnor Balaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dashnor Balaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dashnor Balaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dashnor Balaj 24 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dashnor Balaj Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dashnor Balaj'nin FC Ballkani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dashnor Balaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dashnor Balaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında FC Ballkani
Dashnor Balaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dashnor Balaj şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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