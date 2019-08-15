DASK’ın hedefi tüm konutları zorunlu deprem sigortalı yapmak

Marmara Depremi'nin 20. yıldönümünde Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortalı konut sayısı 9 milyonu aşarken zorunlu deprem sigortasına sahip konut oranı yüzde 52 oldu.

Türkiye'deki tüm konutları zorunlu deprem sigortalı yapmayı hedefleyen Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK), büyük bir depremde hasar ödeyebilme kapasitesi 20 milyar liraya ulaştı.

Zorunlu deprem sigortalılık oranı en yüksek iller arasında özellike deprem geçirmiş illerin yer aldığını görüyoruz; yüzde 80'in üstü sigortalılık oranında Düzce, Yalova, ve Sakarya, yüzde 70 seviyelerinde ise Tekirdağ ve Muğla geliyor yer alıyor. Büyük illere bakıldığında ise zorunlu deprem sigortalı konut oranının İstanbul'da yüzde 62'ye, İzmir'de yüzde 57'ye, Ankara'da yüzde 55'e ve Antalya'da yüzde 54'e ulaştığı görülüyor.

DASK Genel Koordinatörü İsmet Güngör, 20 yılda 17 Ağustos'u yaşamamış yeni bir nesil yetiştiğini vurgulayarak, "Her 2 evden 1'ini zorunlu deprem sigortasıyla güvenceye aldık. Ama her 2 kişiden 1'i de depreme karşı herhangi bir önlem almadıkları halde güvende olduğuna inanıyor. Sigortalı olmayan bu kesime deprem riskini anlatmalı ve bu risk karşısında çaresiz olmadıklarını göstererek zorunlu deprem sigortası yaptırmaya ve depreme karşı önlem almaya ikna etmeliyiz" dedi.

DASK'tan yapılan açıklamaya göre, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin 20. yıldönümünde zorunlu deprem sigortalı konut sayısı 9 milyonun üzerine çıktı ve Türkiye genelinde zorlu deprem sigortasına sahip konut oranı yüzde 52 oldu.

Marmara Depremi'nin 20. yıldönümünde zorunlu deprem sigortasının performansını değerlendiren DASK Koordinatörü İsmet Güngör, depreme karşı yüzde 100'ü sigortalı Türkiye hedeflediklerini vurgulayarak şunları ifade etti:

"DASK olarak, 2000 yılından bu yana yürüttüğümüz çalışmalarla sigortalılık oranlarında önemli artış elde ettik. Özellikle 18 Ağustos 2012'de yürürlüğe giren Afet Sigortaları Kanunu ile birlikte konut kredisi ve tapu işlemlerinin yanı sıra su ve elektrik abonelik işlemlerinde de zorunlu deprem sigortası aranmaya başlaması, sigortalılık oranlarına yansıdı.

"1999 yılında depreme karşı güvence altına alınmış konut sayısı 500 bin civarında iken, bugün bu rakam 9 milyonun üzerine çıktı. Zorunlu deprem sigortası yaptıranların pek çoğu, bu sayede hayatlarında ilk kez bir sigorta ürünü ile tanıştı.

"Konut sahiplerinin yarısını kazanmış durumdayız. Şimdi sıra diğer yarıda. Sigortalı konut sayısının artırılması hedefi 11. Kalkınma Planı'nda da yer alıyor. Son yaptırdığımız araştırmanın sonuçları, zorunlu deprem sigortası yaptırmayan konut sahiplerinin riski yönetmek yerine göz ardı etmeyi tercih ettiğini ortaya koyuyor.

"Konut sahiplerinin yarısı herhangi bir bilgiye ya da önleme dayanmadan depreme karşı güvende olduğunu düşünüyor. Riskle yüz yüze gelmek istemiyor.

"Bana bir şey olmaz anlayışı ağır basıyor. Bu kesime deprem riskini anlatmalı ve bu risk karşısında çaresiz olmadıklarını göstererek zorunlu deprem sigortası yaptırmaya ve depreme karşı önlem almaya ikna etmeliyiz.

"Çünkü depremden sonra hayat devam edecek ve hayatın hızla normale dönmesinde sigortanın büyük bir önemi olacak." (Fotoğraflı)

DHA