Data Sichinava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Data Sichinava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Data Sichinava kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Data Sichinava ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Data Sichinava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Data Sichinava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Data Sichinava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Data Sichinava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Data Sichinava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Data Sichinava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Data Sichinava 21 Mart 1989 tarihinde Poti şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დათა სიჭინავა şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Data Sichinava Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Data Sichinava, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Data Sichinava'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Data Sichinava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Data Sichinava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Data Sichinava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Data Sichinava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Gagra

1 Ocak 2012 yılında Kolkheti Poti

1 Temmuz 2012 yılında Dinamo Batumi

1 Ocak 2013 yılında Merani Martvili

27 Mart 2013 yılında Dynamo Brest

21 Ağustos 2013 yılında Kolkheti Poti

1 Ocak 2015 yılında Sioni Bolnisi

1 Temmuz 2015 yılında Torpedo Kutaisi

21 Ocak 2016 yılında Kolkheti Poti

1 Temmuz 2016 yılında Rustavi

22 Mart 2018 yılında Merani Martvili

30 Haziran 2018 yılında Rustavi

22 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Tskhinvali

14 Temmuz 2019 yılında Rustavi

20 Ocak 2020 yılında FK Zugdidi

1 Ocak 2021 yılında Sioni Bolnisi

1 Şubat 2022 yılında Kolkheti Poti

Data Sichinava kimdir

Data Sichinava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Data Sichinava şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Data Sichinava nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Roin Odishelidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roin Odishelidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Roin Odishelidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roin Odishelidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Remember Adomako Boateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Remember Adomako Boateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Remember Adomako Boateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Remember Adomako Boateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saba Maisuradze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saba Maisuradze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saba Maisuradze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saba Maisuradze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hagan Frimpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hagan Frimpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hagan Frimpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hagan Frimpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD duyurdu: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.5 artçı deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.5 artçı deprem
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Meteoroloji saat verdi: O illerde aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu...
Meteoroloji saat verdi: O illerde aralıklı yağmur ve sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu...
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi