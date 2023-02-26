Data Sichinava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Data Sichinava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Data Sichinava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Data Sichinava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Data Sichinava 21 Mart 1989 tarihinde Poti şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დათა სიჭინავა şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Data Sichinava Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Data Sichinava, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Data Sichinava'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Data Sichinava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Data Sichinava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Data Sichinava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Data Sichinava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Gagra

1 Ocak 2012 yılında Kolkheti Poti

1 Temmuz 2012 yılında Dinamo Batumi

1 Ocak 2013 yılında Merani Martvili

27 Mart 2013 yılında Dynamo Brest

21 Ağustos 2013 yılında Kolkheti Poti

1 Ocak 2015 yılında Sioni Bolnisi

1 Temmuz 2015 yılında Torpedo Kutaisi

21 Ocak 2016 yılında Kolkheti Poti

1 Temmuz 2016 yılında Rustavi

22 Mart 2018 yılında Merani Martvili

30 Haziran 2018 yılında Rustavi

22 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Tskhinvali

14 Temmuz 2019 yılında Rustavi

20 Ocak 2020 yılında FK Zugdidi

1 Ocak 2021 yılında Sioni Bolnisi

1 Şubat 2022 yılında Kolkheti Poti

Data Sichinava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Data Sichinava şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.