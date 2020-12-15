Datça açıklarında 4.0 şiddetinde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 21.48'de Ege Denizinde Datça'nın 126.56 km. açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 21.48'de Ege Denizinde Datça'nın 126.56 km. açıklarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıklamasına göre deprem; Dodecanese'in (Yunanistan) 44,86 km, Muğla'nın Datça ilçesinin ise 126.56 km. açıklarında gerçekleşti.
Meydana gelen depremin derinliği 10.17 km olarak kaydedildi.
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.