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Datça açıklarında 4.0 şiddetinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 21.48'de Ege Denizinde Datça'nın 126.56 km. açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Datça açıklarında 4.0 şiddetinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 21.48'de Ege Denizinde Datça'nın 126.56 km. açıklarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD'ın açıklamasına göre deprem; Dodecanese'in (Yunanistan) 44,86 km, Muğla'nın Datça ilçesinin ise 126.56 km. açıklarında gerçekleşti.

Meydana gelen depremin derinliği 10.17 km olarak kaydedildi.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Berkem Temizel
Gece Editörü


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