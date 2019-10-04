Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, Ege Denizi Muğla'nın Datça açıklarında saat 23.20'de yerin 12.20 km derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, Ege Denizi Muğla'nın Datça açıklarında saat 23.20'de yerin 12.20 km derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
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