Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında AFAD verilerine göre gece saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 23.12'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Gökova Körfezi'nde yerin 65.88 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra Muğla merkez ve çevre ilçelerden de hafif şekilde hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ilk olarak 4.4 büyüklüğünde açıkladığı depremi, ardından 4.1 büyüklüğünde revize etti.

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DHA