Datça açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.24'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde yaşandı.

Kaynak: İHA