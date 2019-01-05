Datça badem çiçekleriyle şenlenecek

Muğla'nın Datça ilçesinde, bu yıl ikincisi yapılacak Badem Çiçeği Festivali yine renkli anlara sahne olacak.

8-10 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Badem Çiçeği Festivali ile beyazın ve pembenin tüm tonlarına ev sahipliği yapacak muhteşem güzellikte bir görsel bir şölene hazırlanıyor.

2018 yılında ilk kez düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından binlerce ziyaretçinin ağırlandığı Datça Badem Çiçeği Festivali, bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Datça Yarımadası'nın doğal güzelliklerinin yanı sıra yerel kültürü ve tarihinin de ziyaretçilerle paylaşıldığı festival 8-10 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Badem çiçekleriyle papatyaların buluştuğu Ocak-Şubat ayları Datça'nın görsel şöleninin başladığı zamanlar. Badem Çiçeği Festivali, Datça'nın bu en güzel zamanına tanıklık etmek, şehirden biraz uzaklaşıp nefes almak, doğaya dönüp Ege ile Akdeniz'i kucaklayan Datça'nın en özel tatlarını deneyimlemek, farklı atölyelerde hoş vakit geçirmek için müthiş fırsat sunuyor.

Datça merkezinde ve Palamut bükü panayır alanlarındaki el emeği ürünler ve hediyelik eşya stantları, badem ürünleri ve yöresel yemek satışları, çocuk ve yetişkinlere yönelik renkli ve yenilikçi workshoplar, Datça'ya özgü dans gösterileri ve sahne performanslarıyla üç gün sürecek olan festival ziyaretçilere çok çeşitli etkinlikler sunuyor.

Festival kapsamında düzenlenecek yarımada turları ve doğa yürüyüşleri ile ziyaretçiler, Datça'nın dört bir yanını keşfetme, tarihini ve kültürünü deneyimleme imkânı bulacak. Birbirinden ilginç alanlarda düzenlenecek atölyeler de bu yıl festivale renk katacak. Arham ile sevinç dansları ve kahkaha meditasyonu, ayn-ı şifa ile merhem yapımı, ekşi mayalı ekmek yapımı, sabun ve defter yapımı atölye çalışmalarından bazıları.

Festivalin öne çıkan etkinliklerinden bir diğeri ise badem çiçeği temalı "Fotoğraf Yarışması" olacak. Festival haftasında çekilecek badem çiçeği fotoğrafları konulu yarışma, festival heyecanını ve coşkusunu daha da artıracak.

Kaynak: İHA