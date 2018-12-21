Datça’da ‘2023 Eğitim Vizyonu’ toplantısı yapıldı

Datça Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2023 Eğitim Vizyonu" toplantısı, Datça Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Kaymakam Mesut Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut, Datça Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Reşit Sinan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdoğan Başar, ilkokul, ortaokul ve liselerin okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Mesut Çoban, 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Kaymakamlık olarak gereken desteğin verileceğini dile getirdi. 2023 Eğitim Vizyonu sunumunun yapıldığı toplantıda, vizyonunun maddeleri 22 ana başlık altında anlatıldı ve idarecilerin görüşleri dinlendi. Katılımcılarla birlikte ilçe genelinde 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine ulaşabilmek için atılacak adımlar istişareleri edildi.

Kaynak: İHA