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  3. Datça'da 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı (2) 

Datça'da 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı (2) 

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla 22 kaçak göçmenin kaçışını organize ettiği belirlenen ve gözaltına alınan Yaşar Bektaş (31), Muhammet Karahan (27) ve Salih Arslan (25), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Datça'da 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı (2) 

TUTUKLANDILAR

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla 22 kaçak göçmenin kaçışını organize ettiği belirlenen ve gözaltına alınan Yaşar Bektaş (31), Muhammet Karahan (27) ve Salih Arslan (25), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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