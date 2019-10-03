Datça'da 23 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yolardan lastik botla Yunanistan'ın Simi Adası'na geçmeye çalışan 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Datça açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 02.00 sıralarında, lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, lastik botu durdurdu. Bottaki 4'ü kadın, 7'si çocuk 23 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin 20'sinin Suriye, 2'sinin Filistin ve 1'inin Irak uyruklu olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik ekiplerince Datça Limanı'na getirilen kaçak göçmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Kaynak: DHA