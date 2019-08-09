Datça'da 3 bin yıllık 'üzüm ezme' geleneği yaşatılıyor

MUĞLA'nın Datça ilçesi Kızlan bölgesinde, 3 bin yıllık bağ bozumu geleneği yaşatılıyor.

Datça Yarımadası'nda, M.Ö. 11'inci yüzyıldan M.Ö. 545 yılına kadar bağımsız bir devlet olarak hüküm süren Karyalıların en önemli geçim kaynaklarından biri olan üzümcülük, yıllar sonra yeniden hatırlandı. Datça-Marmaris Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde, Ankaralı çift Hasan İşleyici (66) ve eşi Meltem İşleyici (56) tarafından 8 yıl önce 50 dönümlük bir arazide kurulan bağ evinde, 2011 yılından bu yana merlot, şiraz, cabernet ve sauvignon başta olmak üzere öküzgözü ve boğazkere gibi 20'ye yakın üzüm türü yetiştiriciliği yapılıyor.

Çift tarafından bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen ve gün ışımadan başlayan bağ bozumu şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

DANS EŞLİĞİNDE ÜZÜM EZDİLER

Bağ bozumu şenliğine katılan genç yaşlı yüzlerce kişi, sabah erken saatlerden itibaren bağlara girip, üzüm topladı. 3 saatte kasalar dolusu üzüm toplayan gönüllüler, sabah kahvaltısında yorgunluk atıp, yeniden üzüm toplamaya başladı. Şenlik, toplanan üzümlerin eskiden olduğu gibi genç kızların ayakları ile ezilmesi ile sona erdi. Müzik eşliğinde fıçıların içine giren genç kızlar, dans edip eğlenirken aynı zamanda ayaklarıyla üzüm ezmenin keyfini yaşadı.

Datça Bağ'ın kurucusu Hasan İşleyici, bağ bozumu şenliklerinin, bağcılığın en önemli aktivitelerinden biri olduğunu belirterek, "Bugün geleneksel bağ bozumu şenliğimizin altıncısını gerçekleştiriyoruz. Misafirlerimiz sabahın ilk ışıklarından itibaren bağ bozumuna katıldı. Hava ısınıncaya kadar yaklaşık 3 saat içerisinde yüzlerce kasa üzüm toplandı. Halen 50 dönümlük bir arazide bağcılık yapıyoruz. Toplam arazinin, 35 dönümünde üzüm bağları var. Yaklaşık 10 dönümlük alanda ise zeytin ağaçlarımız bulunuyor. Her yıl, yaklaşık 20- 25 tonluk bir üzüm üretimimiz var" dedi.

'BAĞCILIK KÜLTÜRÜ YENİDEN CANLANIYOR'

Datça'da, 3 bin yıllık Karya medeniyetinin mirasını sürdürmeye çalıştıklarını ifade eden İşleyici, "Karyalılar, yaklaşık 3 bin yıl önce antik çağda, bugün bulunduğumuz Kızlan Ovası'nda üzüm bağları ve zeytin ağaçları arasında yaşıyorlardı. Üzüm onlar için zeytin ile birlikte en önemli ihraç ürünüydü. Bu coğrafyada, bağcılık kültürünü yeniden canlandırmak adına yola çıktık. Umarım ışıkların arasında şimdi bizi seyrediyorlardır. Onlara selamlarımızı iletiyoruz" diye konuştu.

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DHA