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Datça'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha!

Son dakika... Muğla Datça'da peş peşe depremler yaşanmaya devam ediyor. Bu sabah 5.5'lik depremin ardından bu kez öğle saatlerinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Datça'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha!

Son dakika...  AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 11:37'de 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Depremin derinliği 4.81 km olarak kaydedildi. Öte yandan 1 Ağustos günü saatler 07.30'ü gösterdiğinde aynı bölgede 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 

BAKANLIK SÖZCÜSÜ ÇATAKLI'DAN AÇIKLAMA

 İçişleri Bakan Yardımcısı, ''Saat 07.31'de Muğla - Datça açıklarında 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmistir. An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı  bilgisi alınmıştır.  Tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun.'' açıklamasında bulunmuştu.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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