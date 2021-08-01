Datça'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha! Son dakika... Muğla Datça'da peş peşe depremler yaşanmaya devam ediyor. Bu sabah 5.5'lik depremin ardından bu kez öğle saatlerinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

A+ A-

Son dakika... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 11:37'de 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 4.81 km olarak kaydedildi. Öte yandan 1 Ağustos günü saatler 07.30'ü gösterdiğinde aynı bölgede 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. BAKANLIK SÖZCÜSÜ ÇATAKLI'DAN AÇIKLAMA İçişleri Bakan Yardımcısı, ''Saat 07.31'de Muğla - Datça açıklarında 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmistir. An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun.'' açıklamasında bulunmuştu. Gülistan Başköy Eğitim Editörü afad