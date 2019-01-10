Datça'da 4,8 şiddetinde deprem
AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre; Merkez üssü Datça açıkları olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.24’te Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde yaşandı.
Akdeniz'de Datça açıklarında saat 21.24'te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremden 11 dakika sonra 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinin 230 kilometre açığında saat 21.35'te 4.7 büyüklüğünde yer sarsıntısı tespit edildi. Depremin yaklaşık 6.5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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