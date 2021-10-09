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  3. Datça'da denize giren yaşlı kadın fenalaşarak yaşamını yitirdi!

Datça'da denize giren yaşlı kadın fenalaşarak yaşamını yitirdi!

Muğla'nın Datça ilçesinde denize giren 82 yaşındaki kadın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Datça'da denize giren yaşlı kadın fenalaşarak yaşamını yitirdi!

Muğla'nın Datça ilçesinde denizde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Aktur Tatil sitesi koyu plajında denize giren 82 yaşındaki Sevim Geçin'i suda hareketsiz görenler yardıma koştu.

Kıyıya çıkartılan Geçin, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı kadın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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