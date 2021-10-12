Kandilli'den gelen bilgiye göre Datça'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, o ilde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki "Datça'da deprem mi oldu? Datça neden sallandı 21 Ekim 2021?" Detaylar haberimizin devamında...

DATÇA'DA DEPREM Mİ OLDU? DATÇA NEDEN SALLANDI 21 EKİM 2021?

Kandilli'nin paylaştığı son bilgilere göre; Girit adası açıklarında 11.12 saatlerinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sebeple Datça'da da deprem hissedildi.