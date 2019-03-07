Datça'da Kadın Üretici Emek Pazarı açıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Kadın İşgücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği (KİGDER) ile Datça Belediyesi tarafından, "Kadın Üretici Emek Pazarı" hizmete açıldı. Belediyeye ait pazaryerinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ilk kez bugün kurulan pazarın bundan böyle her hafta pazartesi günleri açılacağı bildirildi.

Datça'da kadınların el emeklerini değerlendirmek ve aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla Kadın Üretici Emek Pazarı kuruldu. Pazarda, ev makarnalarından böreğe, yaprak sarmadan tatlıya, süs eşyalarından ev yapımı turşu ve reçellere kadar birçok gıda ürünü ile kıyafet satışa sunuldu. Datçalı 35 kadın üreticinin tezgah açtığı Datça Kadın Üretici Emek Pazarı'nın açılışı, CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve KİGDER Başkanı Menşure Yavuz tarafından yapıldı.

Büyük ilgi gören pazarın açılışında konuşan Belediye Başkanı Gürsel Uçar, kadınlara özel bir pazaryeri için çalışma başlattıklarını belirtip, "Yılmazlar Ortaokulu'nun yanındaki boş alanda bir proje hazırladık. Yaklaşık 300 bin TL maliyetle kadın pazarı yapacağız. En geç mayıs ayı ortasında pazaryerini hizmete açmayı planlıyoruz. Umarım bol kazançlı alışverişler olur" dedi.

KİGDER Başkanı Menşure Yavuz ise, derneğin ana görev ve amaçları içerisinde yer alan, "kadınların iş gücünü geliştirme ve yaygınlaştırma" ilkesinden hareketle yola çıktıklarını söyledi. Yavuz, "Dernek olarak, kadınlarımızın üretime katılmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. 11 yıldır kermesler düzenliyoruz. Bu çalışmaların sadece belirli günlerle sınırlı kalmasını istemedik. Bu amaçla haftada bir gün kadın pazarı açmaya karar verdik. Belediye Başkanımızın da desteği ile bu pazarı kurduk. Umarım uzun soluklu olur" dedi.

Açılışta, kadın üreticiler arasında çekilen kura sonucu, Necla Gürbüz ve Ayşe Özçelik'e KİGDER tarafından günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

Datça Belediyesi'ne ait pazaryerinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ilk kez bugün kurulan Kadın Üretici Emek Pazarı'nın, bundan böyle her hafta pazartesi günleri açılacağı bildirildi.

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DHA