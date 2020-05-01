İstanbul21 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Datça'da, lise öğrencisine kredi kartı dolandırıcılığından gözaltı (2)

Datça'da, lise öğrencisine kredi kartı dolandırıcılığından gözaltı (2)

Muğla'nın Datça ilçesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfalarını kopyalayıp, kredi kartı dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşındaki lise öğrencisi M.E.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Datça'da, lise öğrencisine kredi kartı dolandırıcılığından gözaltı (2)

TUTUKLANDI

Muğla'nın Datça ilçesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfalarını kopyalayıp, kredi kartı dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşındaki lise öğrencisi M.E.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT